Fortaleza recupera mando de campo e estreia contra o Bahia será na Arena Castelão

A torcida do Fortaleza terá a oportunidade de manter a boa média de público de 2016 e já levar um grande número de torcedores para estreia na Copa do Nordeste 2017 contra o Bahia. Decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou a Arena Castelão para o confronto do dia 26/01 (quinta-feira) às 22h30. O despacho foi enviado para ambos os times, CBF e Federação Cearense de Futebol.

O presidente do STJD, Ronaldo Piacente, converteu a pena de perda de mando de campo ao clube para somente a proibição de entrada das organizadas (JGT e TUF) na partida contra o tricolor baiano.

O recurso impretado pelo tricolor cearense argumentou que "o jogo inaugural da Copa do Nordeste será contra o E.C Bahia, clássico mais importante do campeonato, e assim sendo, a pena de perda de mando de campo causará grande prejuízo ao clube e torcedores"

Além de deferir a conversão em favor do Fortaleza, Ronaldo Piacente também afirma que "não será permitido qualquer alusão a essas torcidas, tais como camisas, emblemas, bandeiras, faixas, cartazes e instrumentos musicais". E além disso, "o Setor Sul das cadeiras superiores (Blocos 201 a 210) e (Bloco Norte 223) do Estádio Castelão, deverão ficar vazios, não sendo permitido colocar nada no local".

Sport, na Arena Castelão, válida pela Copa do Nordeste de 2016. O Fortaleza havia sido punido por conta da confusão entre membros da própria torcida na partida contra o, na Arena Castelão, válida pela Copa do Nordeste de 2016.

Fonte: diariodonordeste