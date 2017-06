Fórum de Direito Previdenciário em Itajaí

Fórum de Direito Previdenciário ocorre dia 22, em Itajaí

Mudanças e consequências no cenário nacional serão debatidas por comunidade acadêmica e jurídica

Itajaí – O 3º Fórum de Direito Previdenciário ocorre nesta quinta-feira, dia 22 de junho, à s 19h, na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), no auditório do bloco D1 do Campus Itajaí. No evento, serão apresentadas à comunidade acadêmica e jurídica, ideias sobre as mudanças e as consequências no ramo do direito previdenciário, em meio ao cenário político atual.Â

Rafael Schmidt Waldrich, professor do curso de Direito da Univali, especialista em Direito Previdenciário e mestre em Ciências Jurídicas, componente do Conselho Pleno do Conselho de Recursos da Previdência Social e conselheiro federal na 1ª Composição Adjunta da 4ª Câmara de Julgamento do Ministério da Previdência Social ministrará a palestra. Já Fábio Zambitte Waldrich, doutor em Direito Público,  professor do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, docente e coordenador de Direito Previdenciário da Escola de Magistratura do Estado do Rio de janeiro, será o conferencista convidado da noite.

O Fórum é uma realização do Diretório Acadêmico de Direito Desembargador Henrique da Silva Fontes e do curso de Direito da Univali. O investimento para participar das palestras é de R$10,00 para acadêmicos e docentes da Univali e R$20,00 aos demais. As inscrições estão disponíveis emwww.univali.br/eventos, na área Direito e Relações Internacionais. Além da taxa de inscrição, os participantes deverão, na entrada do evento, doar um quilo de alimento, uma muda de roupa ou um brinquedo, que serão destinados a entidades da região.

Mais informações: (47) 3341-7821, na coordenação do curso de Direito da Univali | (47) 98831-1182, com o professor Rafael Schmidt Waldrich.



Fonte: floripanews