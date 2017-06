Fotógrafa promove evento para mamães na inauguração do estúdio fotográfico

<p>A fotógrafa e jornalista Camila Stuart está preparando uma programação especial para marcar a inauguração do seu estúdio no fim do mês em Florianópolis. O evento é voltado a gestantes e mamães com bebês de até 1 ano.<br></p><p>Estão previstos workshop de papinhas e bate-papo sobre amamentação, nutrição infantil e saúde mental. A ideia é que o espaço também sirva para esse tipo de encontro, além dos cliques da profissional que tem como foco a fotografia<i> newborn</i>, de gestantes, crianças e famílias.<br></p> Foto: Divulgação <p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Atlântida promove evento só para mulheres nesta quarta <br> Gelato de pinhão com quentão é novidade para o inverno <br> Donna: Por uma vida mais “Bela” e saudável <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense