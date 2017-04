Fotógrafo lança em Floripa livro com projetos de design e arquitetura dos principais nomes do país

<p><i>Por Cristiano Santos (interino)<br> cristiano.santos@diariocatarinense.com.br </i></p><p>No dia 27, à s 19h, na Icon, em Floripa, o fotógrafo <b>Denilson Machado</b> lança o livro Não Me Obrigue a Fazer Sentido. </p><p>A publicação, segundo o autor, um dos nomes mais respeitados do meio da arquitetura e interiores do Brasil, é uma retrospectiva com ênfase nas suas fotos artísticas. </p><p>São trabalhos assinados por nomes como Marcio Kogan, Philippe Starck, Dado Castelo Branco, David Bastos, Débora Aguiar, Jader Almeida, entre outros.<br><br>Leia também:<br> Emocionada, Alice Kuerten relembra os 20 anos de Roland Garros em entrevista à Globo <br> Boca fechada: jejum intermitente é a nova mania no consultório dos nutricionistas <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense