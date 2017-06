Fotos: no último dia do outono 2017, veja 16 imagens da estação em Santa Catarina

<p>O outono se despede à 1h24min desta quarta-feira, já com <b>clima típico de inverno</b> . Mas os últimos três meses foram característicos da estação em Santa Catarina, um período de transição do calor para o frio. Tivemos dias de praia, tempo ameno para passeios ao ar livre, <b>volumes altos de chuva</b> , temperaturas negativas na Serra e até mesmo <b>neve</b> . <br></p><p><b> Inverno começa quarta-feira e será típico com frio e tempo seco em SC </b><br></p><p>Para relembrar a estação, a equipe de fotografia do DC selecionou uma sequência de imagens do outono 2017. Confira:</p> Foto: Marco Favero / Agencia RBS Foto: Marco Favero / Agencia RBS Foto: Marco Favero / Agencia RBS Foto: Marco Favero / Agencia RBS Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS Foto: Betina Humeres / DC Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS Foto: Marco Favero / Agencia RBS Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS Foto: Cristiano Estrela / Agência RBS Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS Foto: Charles Guerra / New Co Foto: Diorgenes Pandini / Agencia RBS Foto: Marco Favero / Agencia RBS Foto: Diorgenes Pandini / DC <p><b>Leia também:</b></p><p> <b>Último dia de outono tem geada e sensação térmica de -13ºC na Serra catarinense</b> <br></p><p><b> São Joaquim registra chuva congelada nesta segunda-feira <br></b></p><p><b> Inverno começa quarta-feira e será típico com frio e tempo seco em SC <br></b></p><p><b> Semana começa com frio intenso e chance de geada em Santa Catarina </b><br></p><p> <b>Entenda a diferença entre neve, geada, sincelo e chuva congelada</b> </p><p><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense