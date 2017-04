Francisco Cuoco está no elenco de encenação da Paixão de Cristo em SC

<p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>O ator Francisco Cuoco participará da encenação da peça <i>Paixão e morte de um homem livre</i> em Guabiruba, no Vale do Itajaí, na quinta-feira (13), às 21h, e na sexta-feira (14), às 19h30. Ele será Neftali, um sacerdote que ajudou a condenar Jesus à crucificação. No próximo ensaio, marcado para a quarta-feira (12), o ator estará presente.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Esta é a 21ª edição do espetáculo realizado pela Associação Artístico Cultutal São Pedro (AACSP), que ocorre a cada dois anos no Pátio da lgreja São Cristóvão, no bairro Aymoré, em Guabiruba. Cerca de 400 voluntários, entre atores e responsáveis pela técnica, participam da apresentação. </p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>A lotação de público é de 4 mil pessoas, mas para a segunda apresentação os ingressos, que custam R$ 10, estão esgotados ( <b>veja aqui</b> os locais onde as entradas estão à venda).</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””>Francisco Cuoco, de 83 anos, completou 60 anos de carreira na Rede Globo. Ele tem 34 novelas no currículo, sendo que sua participação mais recente foi em <i>Sol Nascente</i>, a novela das seis que acabou há poucas semanas.</p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b>O quê:</b> espetáculo <i>Paixão e morte de um homem livre</i><br><b>Quando: </b>quinta-feira (13), às 21h, e na sexta-feira (14), às 19h30 <br><b>Onde: </b>Pátio da Igreja São Cristóvão, no bairro Aymoré<br><b>Quanto: </b>R$ 10. Ingressos para apresentação de sexta-feira estão esgotados. <b> V eja aqui </b> os pontos de venda. </p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b>Leia mais:</b></p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b> Confira a previsão do tempo para a Páscoa em Santa Catarina <br></b></p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””><b> Aparência, cheiro e coloração: 21 orientações para o consumo de pescados </b><br></p><p data-track-category=”Link no Texto” data-track-links=””> <b>Novos Baianos e mais 5 eventos culturais para curtir a semana em SC</b> <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Saiba como será o festival sertanejo “Maratona Villa Mix”, em Florianópolis <br></b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Oktoberfest 2017 terá pontos de venda de alimentos e bebidas funcionais e de “pão com bolinho”</b> <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Confira os principais shows que ocorrem em abril no Estado </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense