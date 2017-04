Frente fria deixa tempo instável em Santa Catarina nesta terça-feira

<p>A chegada de uma frente fria pelo Estado deve deixar o tempo instável em toda Santa Catarina nesta terça-feira. O fenômeno deve criar condição de nuvens e chuva passageira, principalmente no litoral. Conforme a central de meteorologia da RBS, no Oeste, Serra e Sul, o dia deve ter menor nebulosidade e maiores aberturas de sol.</p><p>Mesmo assim, as temperaturas não sobem tanto e os termômetros marcam entre 20ºC e 23ºC nestas regiões. Já na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Norte e Planalto Norte, devido o abafamento do dia as temperaturas se aproximam dos 28ºC à tarde.</p><p>Amanhã, segundo Leandro Puchalski, a chegada de um ar frio deve trazer um amanhecer de quarta com temperaturas baixas em todas as cidades. Na Serra, nas primeiras horas do dia os termômetros marcam entre 5ºC e 7ºC. Ao longo do dia, no entanto, a previsão é de que as temperaturas fiquem entre 21ºC e 24ºC em boa parte das cidades.</p> Amanhecer do dia na Beira-mar de São José, região metropolitana de Florianópolis Foto: Renata Munarim / Arquivo Pessoal <p><b> Confira a previsão do tempo para a Páscoa em Santa Catarina <br> Depois de chuva no Litoral e seca no Oeste, outono deve ser típico em SC </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense