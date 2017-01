Frituras: cinco motivos para evitar consumi-las

Mesmo sendo conhecidas como opções não muito saudáveis, as frituras ainda são muito consumidas pelos brasileiros. No entanto, apesar de terem muitos fãs por conta do sabor, os malefícios desses alimentos vão desde impactos no sistema cardiovascular, resistência à insulina e má absorção de nutrientes.

Para esclarecer a importância de se evitar itens fritos, a nutricionista Cyntia Maureen, da Superbom, listou cinco motivos para levar as pessoas a reduzir o consumo desses produtos.

– Pode causar diabetes

O consumo de alimentos fritos leva à resistência a insulina, hormônio que controla as taxas de glicose no sangue. "A resistência insulínica é quando a insulina que circula no sangue não exerce sua atividade de forma plena. As principais consequências são cansaço, mal-estar, dores de cabeça, falta de energia e, em alguns casos, o desenvolvimento do diabetes", afirma.

– É a principal inimiga de uma alimentação com baixo valor calórico

Para quem deseja emagrecer, excluir as frituras do cardápio é o primeiro passo. Além dos malefícios à saúde, o acúmulo de gordura abdominal e o aumento de peso são consequências de seguir um cardápio que prioriza a ingestão de opções fritas.

– Contribui para o envelhecimento

O consumo em excesso de gordura saturada, presente nas frituras, é um fator que contribui para o aumento da produção de radicais livres em nosso organismo. "O grande problema é que a liberação excessiva de radicais livres causa um fenômeno conhecido como estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento", pontua a especialista.

– Causa a perda de nutrientes nos alimentos

A nutricionista ressalta que, quando um alimento é colocado em óleo, seja ele vegetal ou animal, a uma alta temperatura, ele se desidrata e perde nutrientes, principalmente substâncias antioxidantes como a vitaminas.

– Aumenta as chances de doenças cardiovasculares

De acordo com a nutricionista, quando os óleos utilizados para fritar alimentos são submetidos a alta temperatura as características químicas dos mesmos são alteradas, transformando-os em gorduras saturadas que, frequentemente, se acumulam nos vasos sanguíneos e entopem as artérias. “Esse acúmulo impede a passagem do sangue ao coração, o que pode causar um infarto ou um AVC (Acidente Vascular Cerebral), caso o sangue fique impedido de chegar ao cérebro”, explica.

