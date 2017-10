Funcionários denunciam fuga de radiação no Hospital Celso Ramos

A medição dos índices de radiação realizada no final de agosto na sala 01 de raio X e na sala de tomografia do Hospital Governador Celso Ramos, localizado no Centro de Florianópolis, constatou doses acima dos valores de tolerância fixados pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria do Estado da Saúde. A fuga de radiação estaria ocorrendo pela porta dessas salas, o que evidencia o risco ao qual estiveram expostos trabalhadores desses setores por um período de tempo que não se pode estimar.

O Sindicato dos Trabalhadores na Saúde de Florianópolis e Região (SindSaúde/SC) fez contato com esses servidores, orientando-os a tomar as providências jurídicas e administrativas necessárias para garantir que tenham seus direitos respeitados.

Após a constatação da fuga de radiação, servidores foram inicialmente orientados pela chefia a que somente não permanecessem diante da porta durante a realização dos exames. Entretanto, atualmente os serviços de ambas as salas estão suspensos, uma vez que os trabalhadores se recusaram a seguir operando nestes locais enquanto não houver condições adequadas.



Fonte: Floripa News