Fundação Catarinense de Cultura oferece palestra gratuita sobre fotografia básica

Estão abertas as inscrições para a palestra Fotografia Básica que a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) oferecerá gratuitamente nos dias 29 e 30 de novembro, das 9h às 11h, no Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC). Interessados devem se inscrever preenchendo o formulário disponível on-line (clicando aqui).

A palestra será ministrada pelo fotógrafo Sérgio Sakakibara, professor das Oficinas de Arte do CIC. Serão oferecidas 135 vagas preenchidas conforme a ordem de inscrição. Não há pré-requisitos para participar do encontro.

Sakakibara vai falar sobre noções básicas de fotografia com câmeras compactas e celulares. Entre os temas abordados estão: o que é fotografia; noções de luz e cor; controles básicos em dispositivos automáticos; descarga no computador; pequenos ajustes na imagem; armazenamento, compartilhamento e impressão; exemplos de fotografias; imagens de alguns fotógrafos.

Serviço

O quê? Palestra Fotografia Básica

Ministrante: Sérgio Sakakibara

Inscrições: https://goo.gl/forms/KbsUBv5cIKkK4phl2

Quando: 29 e 30 de novembro, das 9h às 11h

Onde: Cinema do Centro Integrado de Cultura (CIC) – Av Gov Irineu Bornhausen 5600 – Agronômica – Florianópolis- SC

Informações: (48) 3664-2636

Participação gratuita



Fonte: Floripa News