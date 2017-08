Fundação Catarinense de Cultura promove roda de conversa no MASC

O objetivo da roda de conversa “Papo Museal” é discutir questões contemporâneas relacionadas aos museus e espaços afins. O evento é gratuito e ocorre no dia 25 de agosto, às 19h, no Museu de Arte de Santa Catarina (MASC).

O público-alvo dos encontros são profissionais das áreas relacionadas às artes visuais, museologia ou patrimônio material/imaterial. Para os que necessitarem, será emitido certificado de três horas de participação. As inscrições devem ser feitas no link: https://goo.gl/forms/Nwairs3I1qj48FJx2

Os encontros informais são conduzidos pelos setores educativo e museológico do Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina (MIS/SC), em parceria com outras casas administradas pela Fundação Catarinense de Cultura (FCC) e com a participação de diferentes setores da sociedade.

Como primeira edição, o Grupo Cena 11 Cia de Dança, que está em ocupação-residência no MASC, é o convidado para conversar sobre as possibilidades de conservação de obras contemporâneas no acervo de museus.

Como salvaguardar uma performance, uma peça de dança ou uma instalação? Fotografias e vídeos dão conta de preservar a essência de um trabalho artístico e sua possibilidade de reprodução/remontagem no futuro? Como fica o direito de autor e o direito de aquisição com relação a esses materiais do acervo, isto é, como expô-los ao público? O encontro irá analisar casos existentes em outros espaços para chegar a um panorama de como esse tipo de situação vem ocorrendo e quais foram as soluções encontradas.

Serviço

O quê? Papo Museal: Arte contemporânea e sua conservação em acervos museais

Quando: 25 de agosto, das 19h às 21h

Onde: Museu de Arte de Santa Catarina (MASC) – Localizado no Centro Integrado de Cultura (CIC) – Av. Gov. Irineu Bornhausen, 5600, Agronômica. Florianópolis (SC)

Mais informações: agendamentomis@fcc.sc.gov.br / (48) 3664-2653.

Grupo no Facebook: https://www.facebook.com/groups/1547143655308916/



Fonte: Floripa News