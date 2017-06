Fundador de imobiliária, Thales Brognoli morre aos 89 anos em Florianópolis

<p>Morreu, na noite da última quinta-feira, aos 89 anos, o fundador de umas das principais imobiliárias da Grande Florianópolis, Thales Brognoli. O advogado, que abriu 11 escritórios nas principais cidades da região e em Itajaí, já estava afastado do empresa e faleceu em casa. Thales deixa oito filhos, 16 netos e seis bisnetos. </p><p>Segundo Anaía Brognoli, neta de Thales e uma das diretoras da empresa, o avó não estava doente, mas por conta da idade a saúde já era frágil. Além de empreendedor, o empresário que nasceu em Florianópolis era famoso pelos poemas e quadros que fazia. Formado pela Faculdade de Direito da Capital em 1952, Thales era casado com Thereza de Jesus Faria Brognoli. </p><p>— Ele gostava muito de música, arte e poesia. Nós estávamos fazendo um livro para ele, com todas as suas memórias. Infelizmente não ficou pronto. Ele sempre preservou a educação e era muito orgulhoso da família que construiu — disse a neta. </p><p>O sepultamento do empresário será à s 16h de hoje, no cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis. O velório está marcado para ter início nesta manhã. <br></p><p><b> Leia mais notícias do Diário Catarinense<br> </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense