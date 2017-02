Futebol americano se aproxima do MMA em número de fãs no Brasil, aponta estudo

O Dia

Rio – Às vésperas do Super Bowl, que acontece neste domingo, dia 5 de fevereiro, e que marca a decisão da temporada 2016/2017 da NFL, uma pesquisa do ‘IBOPE Repucom’ apontou que 15,2 milhões de pessoas se declararam fãs de futebol americano no Brasil, o que representa 20% da população de internautas do País.

Os dados são do ‘Sponsorlink’, maior centro de pesquisa especializada em esporte do mundo. Ainda de acordo com o estudo, o perfil do fã de futebol americano é formado, em sua maioria, por homens – o equivalente a 57% – e jovens entre 18 e 29 anos de idade (47%).

Na cola do MMA

Segundo o diretor executivo do ‘IBOPE Repucom’, José Colagrossi, o crescimento de fãs brasileiros pode ser explicado, principalmente, pelo fato de jovens adultos preferirem esportes de alto impacto físico que promovam a satisfação instantânea, como é o caso da NFL e também do MMA. Neste contexto, enquanto o primeiro cresce, o segundo oscila e já registra queda de interesse entre os brasileiros.

“Nos últimos anos, a tendência de crescimento na base de fãs do futebol americano vem se consolidando. Em comparação com setembro de 2013, o crescimento é de 26% – passando de 16%, naquela ocasião para os atuais 20% do último levantamento (realizado em setembro de 2016). Ou seja, um aumento sólido. Já o MMA apresentou variações nas últimas pesquisas e, em setembro do ano passado, teve a sua maior queda, passando de 39%, em setembro de 2015, para os atuais 33%”, analisou Colagrossi.

