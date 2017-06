Galeria de fotos: veja quem curtiu o Winterplay

<p>Confirmando a fama de ser uma festa com muita gente bonita, poderosa e também alguns famosos, o Winterplay deste ano trouxe milhares de pessoas para curtir a maratona de festas no fim de semana em Jurerê.</p><p>Sunsets, baladas, esquentas e afters fizeram parte da programação que terminou neste domingo na edição que se inspirou nos cabarés franceses.</p><p>Veja quem passou pelo evento:</p> O ator Caio Castro foi um dos mais assediados nos camarotes Foto: Angelo Santos / Divulgação Bernardo Amorim e Ivo Pires na balada do fim de semana Foto: Angelo Santos / Divulgação <p><strong><br></strong></p> Denis Barauna, Marta Ayres, Jaime Kobus e Marcio Salvador Foto: Angelo Santos / Divulgação <p><strong><br></strong></p> Aiani Silva esbanjando estilo Foto: Angelo Santos / Divulgação Doreni Caramori, do grupo que organiza o evento, e Juliana Ferreira Foto: Angelo Santos / Divulgação <p><strong><br></strong></p> O casal Hedy Bombassaro e Fernando Grubba Foto: Angelo Santos / Divulgação Vanessa Lemos fazendo jus à fama do evento de ter as mais belas mulheres de Floripa Foto: Angelo Santos / Divulgação <p><strong>Acompanhe as publicações de Camille Reis </strong></p><p> Donna: uma executiva no topo <br> Artista expõe pinturas que alertam para a violência contra a mulher <br> Canjica gigante será preparada em Piçarras <br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense