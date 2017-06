Gêmeos de Beyoncé e Jay Z nasceram, diz imprensa americana

<p>Depois de dias de especulação, a imprensa americana confirmou: Beyoncé, 35 anos, deu à luz gêmeos. Os bebês da cantora pop com o rapper Jay Z, 47 anos, se juntam à família, que já contava com a pequena Blue Ivy, 5 anos.</p><p>— Bey e Jay estão emocionados e começaram a compartilhar a notívidade com sua família e amigos mais próximos — contou uma fonte à revista People .<br></p><p>Os nascimentos ocorreram no início desta semana — o dia exato não foi revelado, assim como os nomes e os sexos dos gêmeos.</p><p>A gravidez de Bey foi anunciada pela família em fevereiro deste ano, quando a cantora divulgou um ensaio de fotos, já com barrigão. “Nós gostaríamos de compartilhar nosso amor e felicidade. Fomos abençoados duas vezes. Estamos incrivelmente agradecidos porque nossa família vai crescer por dois, e agradecemos vocês por todos os seus desejos do bem – The Carters”, assinou ela.<br></p><p class=”embed-content”><blockquote class=’instagram-media’ data-instgrm-captioned data-instgrm-version=’7′ style=’ background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);’> <p style=’ margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;’> We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. – The Carters </p><p style=’ color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;’>Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce) em <time style=’ font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;’ datetime=’2017-02-01T18:39:00+00:00′>Fev 1, 2017 à s 10:39 PST</time></p> </blockquote> </p><p>Menos de duas semanas depois de publicar o anúncio oficial, bem como uma sessão de maternidade subaquática, Beyoncé fez uma performance linda e dourada no <i>Grammy Awards</i>, marcando sua primeira aparição pública desde que confirmou que estava esperando gêmeos. Na mesma noite, o casal lançou uma nova música com o DJ Khaled, intitulada <i>Shining</i>, em homenagem aos filhos.</p><p> </p><p>A gravidez toda foi acompanhada pela mídia. Na última quarta-feira (14), surgiram rumores de que a cantora teria entrado em trabalho de parto, mas nada foi confirmado. No dia seguinte, novos boatos davam conta de que Queen B. havia dado entrado em um hospital em Los Angeles e reservado todo o andar da maternidade. Um comboio de seguranças foi visto a caminho do UCLA Medical Center, além de paparazzi, imprensa e polícia.</p><p>No entanto, outros boatos diziam que Bey teria gasto cerca de R$ 4,2 milhões para transformar a sua casa em uma “maternidade”, com direito a incubadora e toda alta tecnlogia para os bebês. A ideia seria ter um parto mais tranquilo do que o da primogênita Blue Ivy , que mobilizou o hospital todo, na época, e foi alvo de críticas.<br></p><p>Para aumentar ainda mais a expectativa, o presidente Barack Obama fez um comentário que fez o público pensar que ele revelou o sexo dos bebês. </p><p>— Jay e eu somos bobos pelas nossas filhas, apesar de que ele vai me superar quando os gêmeos nascerem. E, vamos encarar, nós dois temos mulheres significamente mais populares do que nós — declarou Obama em um vídeo para homenagear Jay Z, o primeiro artista de hip-hop no Hall da Fama de Compositores. </p><p>Teremos de aguardar mais algum tempo para confirmar todas as informações do nascimento dos mais recentes e famosos gêmeos.</p><p class=”embed-content”><blockquote class=’instagram-media’ data-instgrm-version=’7′ style=’ background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% – 2px); width:calc(100% – 2px);’> <p style=’ color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;’> Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce) em <time style=’ font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;’ datetime=’2017-05-20T00:07:11+00:00′>Mai 19, 2017 à s 5:07 PDT</time></p> </blockquote> </p><p><b>Leia mais:</b></p><p><b> “Temos expectativa de ter um catarinense no BBB 18”, diz diretor do programa em seletiva em SC <br></b></p><p><b> Autobiografia Autorizada: Paulo Betti mostra tanto carinho com as próprias memórias que emociona <br></b></p><p> <b>Ingressos para show do U2 esgotam em 2 horas e banda anuncia data extra em São Paulo</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense