GIlberto Kassab conhece laboratório-fábrica da Fundação Certi em Florianópolis

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ministro <b> Gilberto Kassab </b> conheceu nesta quarta o Laboratório-fábrica da <b> Fundação Certi </b>, o LABelectron, instalado no Estreito, depois de inaugurar o auditório Reitor Caspar Erich Stemmer na sede da Digitro. O laboratório é pioneiro no Brasil na produção de placas eletrônicas e atende a 110 empresas. Está quebrando recorde com fabricação de 55 milhões de componentes montados em 263 mil placas eletrônicas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Celebrações<br></b>O arcebispo de <b> Florianópolis </b>, Dom Wilson Jönck, celebrará neste sábado, às 19h30min, a tradicional Missa da Vigília de <b> Natal </b>, na Catedral Metropolitana. No Dia de Natal estará presidindo celebração no Carmelo de Cabeçudas, em Itajaí, que congrega 14 carmelitas. Cumpre esta tradição há muitos anos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>O fundador<br></b>Advogado, desembargador e professor <b> Aluizio Blasi </b>, fundador da <b> Universidade Federal de Santa Catarina </b> e seu secretário-geral desde a criação há 56 anos, vem recebendo homenagens de familiares e amigos. Está comemorando 60 anos de vida conjugal com a também advogada Nazareth Blasi. O casal atuou durante décadas no mesmo escritório de advocacia na Capital. Das três filhas, duas são advogadas e uma professora. Ele presidiu o Conselho Estadual da <b> OAB-SC </b>.</p> Foto: Moacir Pereira / Moacir Pereira <p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Leonel Pavan será o novo secretário de Turismo, Cultura e Esporte </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Liminar da Justiça do Trabalho de pagamento do 13º salário no Hospital de Caridade é insensível </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b> Aprasc realiza protesto contra reforma da Previdência </b></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense