O governador Raimundo Colombo nomeou o procurador de Justiça Sidney Eloy Dalabrida novo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em vaga destinada ao Ministério Público por meio do Quinto Constitucional. O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira (23).



Fonte: Floripa News