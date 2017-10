Governador recebe alta do hospital

O governador Raimundo Colombo recebeu alta do Hospital Baía Sul, em Florianópolis, às 10h13 desta terça-feira, 31. A recomendação médica é de repouso nos próximos dias. A alta foi definida pela médica Renata Bolan, que fez a internação do governador no último sábado (28). Colombo estava hospitalizado em razão de uma diverticulite, doença inflamatória intestinal.

A participação de Colombo em atos oficiais ainda está suspensa. O secretariado irá representar o governador nas atividades de rotina do Governo do Estado.



Fonte: Floripa News