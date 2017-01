Governo brasileiro se solidariza com vítimas de desabamento de prédio em Teerã

O Ministério das Relações Exteriores – Itamaraty, emitiu hoje (19) nota de pesar em solidariedade às vítimas da queda de um edifício de 15 andares da capital do Irã. “O governo brasileiro recebeu, com pesar, a notícia do desabamento do edifício Plasco, em Teerã, que vitimou dezenas de pessoas, inclusive bombeiros, que combatiam o incêndio no prédio na hora do desabamento”, dz o documento.

Nas nota, o governo brasileiro manifesta ainda “sua solidariedade e condolências aos familiares das vítimas, ao governo e ao povo da República Islâmica do Irã.

Dezenas de feridos

De acordo com informações da Rádio França Internacional, o desabamento do prédio em Teerã, que estava em chamas, deixou 75 feridos, segundo balanço do canal de TV estatal iraniano. A maior parte dos feridos, 45 pessoas, são bombeiros que tentavam apagar o incêndio no edifício.

Segundo a TV iraniana, o imóvel já tinha sido esvaziado e os bombeiros tentavam apagar o fogo quando a estrutura cedeu e o prédio desmoronou.

* Com informações da Rádio França Internacional

Fonte: EBC