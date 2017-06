Governo do Estado teria desviado dinheiro do fundo previdenciário para pagar despesas correntes

<p>O<b> governo do Estado</b> de Santa Catarina e o<b> município de Florianópolis</b> teriam desviado recursos de seus fundos de <b>Previdência</b> para cobrir gastos com despesas correntes. Conforme matéria do jornal Valor Econômico publicada nesta quinta-feira, ambos são citados, com outras oito unidades da federação e seis municípios, em uma <b>nota técnica</b> da Secretaria da Previdência, encaminhada pelo Ministério da Fazenda à <b>CPI da Previdência </b><b>(veja a íntegra da nota técnica no final da matéria).</b> </p><p>Em muitos casos, os desvios são permitidos por leis estaduais ou municipais, e essa matéria ainda não foi pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (<b>STF</b>), causando confusão jurídica. <br><br>Em nota, tanto a Secretaria de Estado da Fazenda quanto a Secretaria Municipal afirmam que não houve desvio e que o dinheiro retirado dos fundos foi utilizado para pagar benefício previdenciário. <br><br>Por conta dos desvios de recursos, o governo federal passou a cancelar a renovação do <b>Certificado de Regularidade Previdenciária</b> (CRP). Sem isso, os Estados e municípios têm diversos impeditivos, como a proibição de contrair empréstimos e de celebrar convênios. No caso de Santa Catarina e de Florianópolis — como ocorreu com todos os outros entes listados na nota técnica e acusados de irregularidades — o <b>CRP</b> foi obtido judicialmente. <br><br>Leia as notas na íntegra:<br></p><p><b>O que diz a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina:</b><br>”1. <i>A fusão do fundo Previdenciário ao Financeiro, proposta pelo governo do Estado por meio de emenda ao projeto de Lei 00041.5/2015 (que alterou as alíquotas de contribuição), foi aprovada pela Assembleia Legislativa em dezembro de 2015. O conjunto de alterações deu origem à chamada ¿Reforma da Previdência em SC¿. <br>2. Em SC NÃO houve ¿desvio¿ de recursos do fundo previdenciário. O dinheiro foi utilizado para pagamento de benefícios de aposentadoria, conforme determina a lei 9.717, que orienta a gestão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). <br>3. O déficit previdenciário de SC, na época da fusão R$ 3,1 bilhões, só pode ser equalizado com a injeção de recursos do Tesouro do Estado. A fusão dos fundos impediu que até hoje houvesse atraso no pagamento das aposentadorias, considerando o crescimento do déficit previdenciário frente à queda de arrecadação diante da crise econômica. <br>4. A ¿Reforma da Previdência em SC¿ possibilitou uma redução do desembolso do Tesouro de R$ 838,2 milhões em 16 meses. Esse resultado foi possível devido a três fatores: 1) Utilização pelo Fundo Financeiro das aplicações financeiras anteriormente vinculadas ao Fundo Previdenciário; 2) Migração para o Fundo Financeiro das contribuições previdenciárias; 3) Aumento gradual da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores, de 11% para 14% (gradual até 2018). <br></i><i>5. A fusão do Fundo Previdenciário ao Fundo Financeiro estabeleceu a igualdade de tratamento a todos os servidores, respeitando o princípio da solidariedade entre gerações. “</i></p><p><br><b>O que diz a Secretaria municipal da Fazenda de Florianópolis: </b><br><i>”O pagamento dos inativos está rigorosamente em dia e a prefeitura está adimplente com a previdência municipal nesta gestão. Os parcelamentos foram autorizados pela Câmara de Vereadores de Florianópolis e estão de acordo com a legislação vigente. Não existe, no caso da Capital, desvio de finalidade dos recursos, pois estes são e foram utilizados para o pagamento do benefício previdenciário. A unificação dos fundos previdenciários, proposta pelo executivo e aprovada no início do ano pelo legislativo, diminuiu o histórico déficit atuarial de R$ 11 bilhões para R$ 3,6 bilhões do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).”</i><br></p><p><b>Veja a íntegra da nota técnica da Secretaria da Previdência enviada à CPI da Previdência:</b></p><p class=”embed-content”> </p> <strong> Nota técnica nº 22/2017 da Secretaria da Previdência </strong> de <strong> diariocatarinense </strong> <p></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense