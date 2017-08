Governo do estado transfere capital para São Francisco do Sul

O ato cumpre mais uma vez a Lei 15109/10, que prevê que a capital do estado seja transferida, simbolicamente, todo dia 11 do mês de agosto, para o município de São Francisco do Sul. A sede simbólica do governo de Santa Catarina foi transferida pelo governador em exercício, Eduardo Moreira, para São Francisco do Sul – terceira cidade mais antiga do Brasil e a primeira do estado – nesta sexta-feira (11).

Moreira também liberou R$ 100 mil para a revitalização da SC-415 e autorizou a Agência de Desenvolvimento Regional em Joinville a licitar elaboração do projeto para alargamento da BR-280, trecho de 11 quilômetros entre Araquari e o Porto de São Francisco do Sul.

“Não podemos mais esperar pelo Governo Federal para melhorarmos o acesso a São Francisco do Sul. Assim como está, o desenvolvimento do município vem sendo prejudicado, pois os turistas evitam passar duas ou três horas na fila para chegar à cidade. Infraestrutura e segurança pública são vitais à indústria do turismo. Não há mais tolerância para a burocracia pública; é necessário que tenhamos agilidade”, afirmou Moreira.

“A recuperação da SC-415 é imprescindível, devido ao movimento de turistas e cargas. A obra trará um ganho de mobilidade para todos”, salientou a secretária executiva da ADR Joinville, Simone Schramm. “Esta será uma parceria entre o Estado e os empresários, sendo que ao Executivo caberá melhorias no pavimento e os empresários ficarão responsáveis pelo entorno da rodovia. Assim que tivermos a descentralização dos recursos, faremos a licitação do projeto de alargamento, que inclui uma terceira pista”, acrescentou Simone. Serão seis quilômetros de acesso à Praia da Enseada, passando pelo Porto Seco.

A transferência simbólica da Capital é uma homenagem à terceira cidade mais antiga do Brasil. A data (11 de agosto) refere-se à da criação da Capitania de Santa Catarina, numa resolução da Coroa Portuguesa em 11 de agosto de 1738. Assim, o rei de Portugal, Dom João desmembrou o território catarinense da Capitania de São Paulo. O primeiro governador o brigadeiro José da Silva Paes, que instalou o Governo em 7 de março de 1739. O objetivo principal foi erguer fortalezas e colonizar as terras da costa sul do Brasil até a Colônia de Sacramento.

Também participaram das solenidades o secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini e autoridades políticas da região.



Fonte: Floripa News