Governo do Rio completará pagamento de salários de novembro em cinco parcelas

A previsão é que os salários sejam pagos em até cinco parcelas, a partir de 5 de janeiro de 2017 Agencia Brasil

O governo fluminense divulgou ontem (22) o novo calendário de pagamento dos salários de novembro dos servidores estaduais. A previsão é que os salários sejam pagos em até cinco parcelas, a partir de 5 de janeiro de 2017, e sejam integralmente quitados até 17 de janeiro.

O calendário anterior também previa a quitação integral dos salários em parcelas até 17 de janeiro. A diferença é que as duas primeiras parcelas seriam pagas ainda neste mês. Segundo o governo do estado, não foi possível executar o calendário anterior devido ao bloqueio de R$ 55 milhões que a União fez nas contas do Tesouro Estadual.

De acordo com o calendário, o parcelamento anunciado ontem atingirá 37% da folha de pagamento, uma vez que o Estado já havia quitado 63% do total da folha líquida de R$ 2,1 bilhões.



Fonte: EBC