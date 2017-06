Governo do Rio paga hoje parcela atrasada do salário de abril dos servidores

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro deposita hoje (21) R$ 62 milhões referentes à parcela atrasada do salário de abril dos servidores ativos, inativos e pensionistas que, até o momento, não receberam os seus vencimentos integrais. Em nota, a Secretaria de Estado e Fazenda informou que cada servidor receberá até R$ 450, que serão depositados ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário.

De acordo com o resultado da arrecadação, a Fazenda anunciará, em breve, quando se dará novo depósito. A partir do crédito que será efetuado hoje, serão quitados os salários de abril de 72,57% dos servidores e pagos R$ 1.299 milhão líquidos da folha de abril. O valor líquido da folha do Executivo é de R$ 1,6 bilhão.

Na semana passada, servidores fizeram protestos para cobrar do governador Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ) a adoção de um calendário único de pagamento do funcionalismo.

Os salários têm sido pagos com atraso desde o fim do ano passado. Muitos servidores estão sobrevivendo com ajuda de amigos e de biscates ou por meio de campanhas de arrecadação de fundos e alimentos, como tem feito os trabalhadores do Theatro Municipal.



Fonte: EBC