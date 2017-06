Governo do RJ deposita hoje parte dos salários de abril do funcionalismo público

A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro deposita hoje (19) R$ 50 milhões referentes ao salário de abril para os servidores públicos que até o momento não receberam os seus vencimentos. Este total representará um valor individual de até R$ 300, que será depositado ao longo do dia, mesmo após o término do expediente bancário. O valor a ser depositado nesta segunda-feira ainda não quita totalmente a folha de abril.

De acordo com o resultado da arrecadação, a Fazenda anunciará em breve quando se dará novo depósito. A partir do crédito que será efetuado hoje, o estado terá pago R$ 1,25 bilhão líquido da folha de abril. O valor líquido da folha do Executivo é de R$1,6 bilhão.



Fonte: EBC