Governo repudia atropelamento de mulçumanos em Londres

O governo brasileiro repudiou o atentado ocorrido na segunda-feira (19) em Londres, onde um homem avançou o carro sobre muçulmanos que saíam de uma mesquita. Após o atropelamento, uma pessoa morreu e dez ficaram feridas.

“O Brasil manifesta seu repúdio a todo e qualquer ato de violência contra civis e expressa solidariedade e condolências aos familiares da vítima, ao povo e ao governo do Reino Unido e votos de pronta recuperação aos feridos”, disse o Ministério das Relações Exteriores, por meio de nota.

De acordo com o Itamaraty, o Brasil tomou conhecimento do ataque terrorista com “consternação”.

Segundo a Agência EFE, os investigadores analisam se a morte está diretamente vinculada ao atentado, pois aparentemente essa pessoa já recebia auxílio quando o veículo começou a atropelar os pedestres. Segundo declaração de um homem, o suspeito começou a gritar “vou matar todos os muçulmanos” antes de ser imobilizado.

*Com informações da Agência EFE

Â



Fonte: EBC