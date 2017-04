Governo silencia sobre delações

<p>O tsunami que atingiu <b>Brasília</b> com a divulgação da <b> Lista de Fachin</b> , contendo as delações dos executivos da <b> Odebrecht </b>, acabou atingindo o governo de Santa Catarina. Não apenas pelos quatro catarinenses – dois tucanos e dois petistas – alcançados pela decisão do ministro Luiz Fachin de autorizar investigações pelo <b>Supremo Tribunal Federal</b> . Também pela inclusão de outros seis políticos, a começar pelo governador <b>Raimundo Colombo</b> , relacionados para investigações em diferentes instâncias do Judiciário federal.</p><p>O impacto maior, contudo, está sendo provocado pelas delações dos executivos Fernando Cunha Reis e Paulo Roberto Welzel, relatando em detalhes os encontros com as principais autoridades do governo do Estado. <br><br>Além de mencionar pedidos que teriam sido feitos pelo próprio governador para doações financeiras milionárias – contribuições não contabilizadas, portanto pelo <b>caixa 2</b> –, descreve os locais em que os encontros ocorreram e todos os personagens envolvidos. <br><br>Tratativas conduzidas no início pelo advogado Ênio Andrade Branco e pelo contador José Carlos Oneda, depois ampliadas com a participação direta dos secretários Ubiratan Rezende, Nelson Serpa e Antonio Gavazzoni, além do advogado André Agostini Moreno, indicado como recebedor de R$ 2 milhões num hotel de São Paulo.</p><p>O conteúdo das delações deixa patenteado um fato já de domínio público. Não existe almoço grátis. Os dirigentes da maior empreiteira do Brasil disseram várias vezes que todas as doações tinham um objetivo definido: a privatização da Casan, no curto prazo. No médio e longo, contratos de obras e compra de outras empresas estatais.</p><p>O impacto das delações pode ser medido pela reação do governo. Em menos de duas horas foram emitidas duas ¿notas de esclarecimento¿, de conteúdo semelhante e burocrático, nenhum esclarecimento à população e a estratégia do silêncio para tentar reduzir as desconcertantes revelações.</p><p>Imprevisíveis as consequências políticas </p><p><strong>Acompanhe as publicações de Moacir Pereira </strong><br></p><p><b> Delações atingem Colombo e cúpula do PSD em Santa Catarina <br><br> Entenda o que pesa contra cada político de SC na lista de Fachin<br> <br> Delatores citam caixa 2 na campanha de Raimundo Colombo em 2010<br> <br> Entenda como será a investigação de políticos de SC na lista de Fachin <br></b><b><br> Colombo e PSDB manifestam-se sobre delação do Grupo Odebrecht </b><br></p><!– contentFrom:cms –>

