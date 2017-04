Governo vai facilitar emissão de visto para fomentar o turismo

O Dia

Rio – O governo federal vai efetivar “vistos eletrônicos” para impulsionar o setor de turismo no país. O sistema foi regulamentado em 2014, mas, desde então, não foi implantado. Esse tipo de visto deve atender inicialmente turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão.

A expectativa do Planalto é tornar o processo de liberação do documento mais rápido, eliminando a necessidade de o turista ter de ir aos consulados e embaixadas. Segundo o ministro do Turismo, Marx Beltrão, também está em estudo a ampliação para os cidadãos da Índia e da China.

“Com essa política podemos gerar recursos de até R$1,4 bilhão nos primeiros dois anos”, estimou o ministro, na apresentação do plano “Brasil + Turismo”, ontem.

Também consta no pacote a modernização do modelo de gestão da Embratur. De acordo com integrantes do governo, haverá uma mudança da natureza jurídica de autarquia para Serviço Social Autônomo. A Embratur passará a se chamar de Agência Brasileira de Promoção do Turismo.

Com a alteração, a agência poderá atuar de forma mais competitiva no mercado turístico internacional e receber recursos privados para o desenvolvimento de projetos de interesses comuns.



