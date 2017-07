Grande Florianópolis sedia feira ecosolidária

A partir do dia 8 de agosto, artesãos irão expor seus trabalhos nas cidades de Biguaçu, São José e Florianópolis. Além da comercialização de artesanatos feitos de reciclagem ou reutilização, a feirinha oferecerá uma programação diversificada com apresentações culturais.

O primeiro evento será na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Campus da SC 401, em Florianópolis. O encontro ocorre, entre 16h e 21h, no piso térreo do Business Decor, e conta com a participação de empreendedores solidários da região.

No dia 9 de agosto, a feira ocorre entre 17h e 21h, no hall central da biblioteca do Campus Biguaçu, localizado às margens da BR 101, e no dia 11 de agosto, na praça de alimentação do Campus localizado no MundoCar Shopping, no bairro Kobrasol, em São José, entre 11h e 19h.

A atividade, organizada pela Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), da Univali, em parceria com os Fóruns Regionais de Economia Solidária Litorâneo e de Florianópolis, tem como foco a promoção de alternativas para geração de renda e inclusão social.

Outras informações: (48) 3211-2031/3211-2030, com a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da Univali.

Serviço

O quê? Feira Ecosolidária

Quando: 8, 9 e 11 de agosto.

Onde: Florianópolis (16h às 21h), Biguaçu (17h às 21h) e São José (11h às 19h).

Onde: Univali, Campus da SC 401; Univali Campus Biguaçu e Campus localizado no MundoCar Shopping.



