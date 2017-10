Grandes nomes do house & techno neste sábado (14) no Warung Beach Club

Neste final de semana o movimento sonoro no Templo será comandado pelos DJs Dubfire, Pan-Pot, Andre Buljat, Herr, Rick Maia, Aninha e Amanda Chang

Itajaí – Lide Multimídia – A palavra feriado já é o prenúncio de boas noites no Templo em Itajaí/SC. Neste sábado 14, o Warung Beach Club recebe novamente alguns dos grandes nomes do techno & house, formando um line-up composto por DJs do calibre de Dubfire. Sinônimo de noites memoráveis, no sábado mais uma vez o público irá participar de uma festa com o som visionário que faz dele um artista único.

A noite começa às 22h com a DJ Amanda Chang no Inside e a savage DJ Aninha no Garden. Um salto de uma hora irá acontecer devido ao início do horário de verão, quando assumem os DJs Pan-Pot e Andre Buljat exatamente à 1h. Para a sequência final comandada por Herr, Dubfire e Rick Maia.

Detalhes do line-up:

Dubfire – Uma vontade incessante por inovar move este artista que dispensa maiores apresentações. A capacidade de se reinventar, captando referências que desafiam o óbvio e exploram tecnologias, posicionou Dubfire no ápice da cena eletrônica global, a despeito de gêneros e classificações.

Pan-Pot – O duo alemão Pan-Pot passeia pelo techno e house adicionando elementos experimentais! Dois DJs e produtores que têm uma profunda compreensão da pista. Eles têm o que precisamos!

Andre Buljat – DJ e produtor alemão e um dos integrantes da FACT (conceituado label party) tem influências multiculturais em seu som. Buljat considera o Templo uma de suas cinco casas preferidas no mundo, só por aí já é possível prever o que vai acontecer no sábado.

Herr – DJ argentino baseado em Barcelona retorna ao Warung com a música que vem mudando a cena eletrônica na última década. Um dos fundadores da FACT, Hernan Herrera AKA Herr é citado como um produtor influente e importante. É certo que, quando nas pick ups, a pista recebe música excelente e altamente qualificada!

Rick Maia – Outro nome importante da FACT, Rick Maia é um entusiasta do house e do techno, um DJ e produtor extraordinário! Maia tem grande habilidade, experiência, paixão e conhecimento em dance music na qual ele aplica suas técnicas fazendo um estilo inovador. Este artista extremamente versátil volta ao Templo para agradar a pista de dança novamente!

SERVIÇO:

Dubfire + Pan-Pot + Andre Buljat + Herr + Rick Maia + Aninha + Amanda Chang

Data: 14 de setembro (sábado)

Onde: Avenida José Medeiros Vieira, 350, Praia Brava, Itajaí – SC.

Telefone: (47) 3348-7643

Mais informações, através do site oficial do Warung Beach Club: http://warungclub.com

Warung Beach Club

O clube traz muito mais que música eletrônica, faz a combinação perfeita e harmônica entre música, integração com a natureza e a sinergia do público com DJs e produtores internacionais que são trazidos pelo clube periodicamente. Uma noite no Warung nunca é igual à outra. Por isso, todas são especiais. Além do nome, a decoração temática e o projeto possuem um forte elo com o visual das ilhas da Indonésia.

Inaugurado em 2002, o Warung Beach Club surgiu como uma nova e imponente opção de entretenimento e lazer de qualidade para Santa Catarina e para todo o sul do Brasil. Logo virou referência também no cenário internacional. O clube foi construído de frente para o mar, na paradisíaca Praia Brava de Itajaí, uma das regiões mais descoladas do litoral catarinense. A partir da varanda principal do mezanino, tem-se uma vista privilegiada de toda a Praia Brava e o vizinho Balneário Camboriú. Todos os anos, milhares de turistas e veranistas de todo o país e vindos de todos os cantos do mundo, encontram na Praia Brava um paraíso preservado, com praia e mar limpos, sendo toda a região fortemente voltada para o turismo.