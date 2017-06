Grupo Habitasul se diz surpreso e vai recorrer das condenações no caso Moeda Verde

O Grupo Habitasul recebeu com  surpresa a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Federal de Santa Catarina e vai recorrer da decisão já em primeira instância.Â

As elevadas condenações, bem como a determinação de demolição de empreendimentos totalmente regularizados e consolidados em Florianópolis, indicam ausência de razoabilidade da sentença e podem representar um grande retrocesso na busca pelo desenvolvimento sustentável no estado.Â

Esta decisão toma como base ilações infundadas e ignora as sólidas evidências técnicas trazidas pela defesa no curso do processo. Confiamos que o Judiciário será capaz de examinar as provas e reverter o quanto antes a decisão.Â

Seguimos convictos de que os princípios norteadores do empreendimento, desde sua implantação na década de 80, seguem o mais elevado padrão ambiental, como atestam os estudos apresentados e especialistas consultados durante o processo.



Fonte: floripanews