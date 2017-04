Grupo invade Cadeia Pública e mata preso no Interior

Um grupo formado por cinco homens invadiu a Cadeia Pública de Bela Cruz, a cerca de 230 km de distância de Fortaleza, matou um preso e feriu mais dois em um tiroteio, na madrugada desta segunda-feira (10).

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), a quadrilha rendeu o agente penitenciário plantonista, no momento que os presos do regime semiaberto iam ser liberados, e invadiram a Cadeia, por volta de 5h.

O alvo do grupo era o preso Francisco Daniel Nascimento, 25, que foi executado dentro do xadrez. Outros dois internos ficaram feridos com balas de arma de fogo, na ação criminosa.

Ainda conforme a Sejus, Francisco Daniel respondia ao crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil de Bela Cruz está investigando o caso.

