Grupo organiza doações de alimentos para comunidade indígena

Um grupo de apoio aos indígenas Guarani do Morro dos Cavalos montou uma campanha de doações para a etnia que tem sofrido ataques de grileiros.

Cerca de 300 indígenas Guarani das aldeias Tekoá Itaty e Tekoá Yaka Porã têm sofrido desde o início do ano com ataques coordenados, sendo os últimos desdobramentos a tortura de uma senhora de 59 anos, que teve a mão decepada em sua própria casa, e uma série de atentados a tiros durante as madrugadas.

Todos os homens das aldeias estão em vigília no momento como forma de proteger suas famílias, e as tribos não têm meios para garantir sua subsistência no momento e precisam de ajuda. Alimentos perecíveis e não-perecíveis, produtos de limpeza, sapatos, roupas e brinquedos são de urgente necessidade. Cobertores e pilhas para as lanternas para que mantenham as vigílias também são necessários.

Os pontos de coleta são:

– Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina (SINTESPE) -Praça Pref. Olívio Amorim, 82, Centro (atrás do Dog do Afonso)

– Sindicato Nacional dos Servidores de Educação Federal (SINASEFE) – Rua Nunes Machado, 94, Centro

– Gabinete do vereador Prof. Lino Peres – Rua Anita Garibaldi, 35, Centro, Câmara Municipal, quinto andar

– Hall do Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFH), na UFSC

– Secretaria da Licenciatura Indígena, no prédio novo do CFH, na UFSC

– Instituto Ilha do Campeche – Rod. Francisco Thomaz dos Santos, 5877, trevo da Armação, das 15h às 18h



Fonte: Floripa News