Grupo PsicoArte promove projeto de inclusão social em São José

Os profissionais de psicologia do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) de São José têm realizado um trabalho focado na reabilitação psicossocial no município. Através do Grupo PsicoArte, as psicólogas levam os pacientes ao Centro Comunitário do bairro Areias, onde aplicam atividades interativas que misturam terapia e arte no intuito de inseri-los ao convívio social.

“A ideia é somar ao trabalho psicológico atividades que envolvam dinâmicas de grupo, teatro, música, dança. Buscamos instruir de forma assertiva e criativa o desenvolvimento das relações interpessoais de quem participa, e trabalhamos para construir um grupo diversificado, no sentido de integrar toda a comunidade nesse projeto”, explica a psicóloga Cristina Folster, coordenadora do Grupo PsicoArte.

O grupo é aberto a toda comunidade e maiores de 18 anos podem participar. A turma já conta com quase 30 integrantes entre pacientes, ex-pacientes e moradores, como Manoel Laurentino, aposentado de 69 anos, que teve interesse em participar do grupo após ver um cartaz na unidade básica de saúde do bairro. “Gosto de fazer novas amizades e já conheço a maioria das pessoas. Nunca faltei a nenhum encontro e sempre convido os meus amigos. Acho que é o dever de todos os moradores saber o que está acontecendo no bairro”, comenta Manoel.

Diagnosticado com esquizofrenia, o ex-paciente de 51 anos, Silvio Marcelo de Souza, diz que mantém a doença controlada com medicamentos e que não pretende deixar de participar do grupo mesmo já tendo alta no tratamento. “Gosto de estar com as pessoas e contar como foi a minha semana, presto atenção nas notícias, assisto à televisão e leio os jornais para depois dividir o que sei com os colegas. Sinto-me feliz por fazer novas amizades”, acrescenta.

A técnica em enfermagem do CAPS II, Carla de Azevedo, a psicóloga Cristina Folster, a psicóloga voluntária Thais Martini, a estudante voluntária Lorena Lopes e estagiária Nádia Míkola integram a equipe responsável pelo grupo PsicoArte

Para participar do Grupo PsicoArte é simples, basta comparecer todas as segundas-feiras, das 14h às 15h30min, no Conselho Comunitário do bairro Areias, localizado na Rua Fagundes Varela, n° 323 em São José e participar.



