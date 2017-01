Guarda do Embaú promove comemoração pelo reconhecimento como Reserva Mundial de Surfe

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Comunidade da <b> Guarda do Embaú </b> promove nesta sexta-feira (20) um dia inteiro de atividades para celebrar a conquista do reconhecimento daquele point como Reserva Mundial de <b> Surfe </b>, única do Brasil.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>O Comitê Gestor Local (GCL) da Guarda escolheu esta sexta-feira, dia 20, por ser a data da morte do surfista ídolo local <b> Ricardo dos Santos </b>, assassinado, pelas costas, por um PM de férias.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Engatinha<br></b>Quando se fala em turismo internacional o Brasil tem números insignificantes. São 6 milhões de visitantes anuais. Para efeito de comparação, só a Torre Eiffel em Paris atrai mais turistas do que o nosso País inteiro.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>O continente europeu é o destino mais movimentado do planeta, com 630 milhões de visitantes por ano, segundo dados de uma pesquisa mundial.<br>Tem muito para ser feito.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Boxe à vinda<br></b>Circula em redes sociais mais restritas uma oferta de um boxe do segmento de alimentação do <b> Mercado Público </b> de <b> Florianópolis </b>. O atual dono quer passar o negócio adiante por R$ 2,5 milhões.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ao caracterizar o espaço, o vendedor, que se mantém em sigilo, enaltece vantagens da localização deste negócio. Agora, fazendo umas continhas básicas, o novo proprietário terá que lucrar cerca de R$ 100 mil por mês durante dois anos para repor o investimento, sem contar a correção.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Duelo de campoões<br></b>Leitor Almirante Soares Filho entende que a <b> Globo </b> deveria anunciar o jogo da <b> Chapecoense </b> com o <b> Palmeiras </b> em <b> Chapecó </b>, da seguinte forma:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>- Neste sábado Duelo dos Campeões. Chapecoense e Palmeiras, o campeão da Sul Americana contra o campeão Brasileiro. <br>Pelo menos é um amistoso ecologicamente correto: tudo verde.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Música catarinense<br></b>Neste sábado, às 21h, o Grupo Engenho voltará ao palco do Teatro Ademir Rosa (<b> CIC </b>) com o Projeto Verão Cultural para mostrar o melhor da típica música popular do litoral catarinense em uma noite especial. O show do DVD gravado ao vivo, De Trés Ont’onte a Dijaôji” (2016), que reúne canções dos álbuns Vou Botá Meu Boi na Rua (1979), Engenho (1980), Força Madrinheira (1983) e Areia, do álbum Movimento (2003).</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>U2 em Miami<br></b>Passe o dia dos namorados, em <b> Miami </b>, e curta os shows do U2 e One Republic dia 11 de junho no Hard Rock Stadium. A Mondo Viagens está com um pacote que inclui passagem aérea de Floripa / Miami / Floripa, quatro noites de hospedagem no hotel Yve Hotel, locação de carro para o período da viagem e ingresso para o Setor 300. Valor por pessoa: R$ 5,7 mil. Saída dia 7 e retorno dia 12. É bom se programar, porque do jeito que o tempo tá voando, logo, logo já será junho.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Últimos ingressos<br></b>O show do cantor norte-americano Jason Mraz, que ocorre domingo, 5 de fevereiro, no P12, entra no último lote de ingressos. A expectativa da produção do evento, que é uma parceria dos Grupos RBS e Novo Brasil, é a de que até o próximo fim de semana todos os ingressos para o show já tenham sido vendidos.<br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Troféu Jorge Mussi<br></b>O Dominó do Estimado, que será realizado nesta sexta, 20, na Cachoeira do Bom Jesus, representa a mais eclética confraria social durante a temporada, reunindo ex-governadores, ministros, empresários, publicitários, profissionais liberais. O Dominó do Estimado foi criado e até hoje é coordenado pelo professor Jorge Seara Polidoro.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.1;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:10.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;font-weight:normal;font-style:normal;”>Estarão participando 32 duplas que disputarão o Troféu Jorge Mussi. Inclusive ele, que está inscrito.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Toques</b></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;text-transform:uppercase;line-height:1.06;letter-spacing:0.01em;text-align:left;font-size:18.0px;font-family:’Akko Std Light’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Começou<br></b>Jornalista baiano José Carlos Carmo, o Cau, editor executivo do Jornal do Almoço, vai receber cinco amigos de Salvador no Carnaval de Floripa, todos já confirmados na <b> Feijoada do Cacau </b> na <b> Lagoa da Conceição </b>, onde o mundo vai se encontrar. Beto do Box e a mulher Prí, que moram ao lado da festa, também vão estrear na Feijuca.

Shows
Sexta-feira carioca em Floripa: Martignália, a filha do Martinho da Villa, faz show no CIC as 21 horas e depois, na madrugada, o Rappa no Music Park em Jurerê.

Acabou
Médico Mauricio Cherem Buendgens e Claudia Riffel terminaram o namoro.

Imperdível
O Black Joy, espaço de café e arte do skatista Pedro Barros, está com exposição da artista Ananda Kuhn, que é representada pela Galeria Bolsa de Arte e premiada em diversas individuais e coletivas, como Menção Honrosa do MAM RJ – Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e Poesia e Gravura em Granada/ESP, Québec/CAN, Copenhagen/DIN e Utrecht/HO.

Fonte: Diário Catarinense