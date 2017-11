Guarda municipal faz blitz direcionada a motociclistas

Nesta quarta-feira (22), foi o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito. Por essa razão, a Guarda Municipal de Florianópolis realizou, na Rua Pastor William Richard Schisler Filho, no Itacorubi, uma blitz focada na conscientização dos motociclistas, as principais vítimas fatais no trânsito.

Nas abordagens, foram verificados os itens obrigatórios de segurança, além da conferência da habilitação e licenciamento. Das dezenas de condutores abordados, apenas um encontrava-se de forma irregular, o qual foi orientado a sanar a irregularidade no local.

De acordo com dados recentes, de janeiro a agosto deste ano, foram 713 motociclistas mortos em todo o Estado. No Retrato da Segurança Viária de 2016, os motociclistas representaram 61% dos feridos no trânsito em Santa Catarina. Os dados do DPVAT também apontam para um percentual considerável dos condutores de motocicletas com invalidez permanente, em torno de 58%, sem incluir os passageiros.



Fonte: Floripa News