Guilherme Mazui: a pressa de Temer

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Com os movimentos pró- <b>impeachment </b> de <b>Dilma Rousseff</b> longe das ruas, <b>Michel Temer</b> tem pressa. Sem pressão popular no Congresso e diante de números positivos na economia, o presidente confia que terá 172 deputados dispostos a engavetar a denúncia feita pelo procurador-geral da República, <b>Rodrigo Janot</b> . Por isso, o discurso do presidente da Câmara, <b>Rodrigo Maia</b> (DEM-RJ), a favor de <b>suspender o recesso parlamentar</b> caso a investida seja formalizada. Quanto maior o período de análise do caso, maior a chance de que um “fato novo” derrube o castelo de cartas. O Planalto já fornece argumentos à base: a denúncia vai se basear em delações e suposições e em uma “gravação clandestina e editada”, cujo teor não conclui a compra do silêncio de <b>Eduardo Cunha</b> (PMDB-RJ), ou seja, sem provas cabais contra Temer. “Janot decidiu denunciar e sabe que não tem provas, então, com o que tem aí até agora, ele não faz 150 dos 342 votos que precisa”, cutuca o deputado <b>Carlos Marun</b> (PMDB-MS). A provocação pode explicar os adiamentos do procurador-geral. A denúncia viria nesta semana, ficou para o final da próxima e, agora, deve aguardar a perícia da <b>Polícia Federal</b> no áudio da conversa entre Temer e <b>Joesley Batista</b> . Quem sabe, Janot espere pela delação de <b>Lúcio Funaro</b> . Assim, é boa a chance de a peça desembarcar na Câmara em julho, nas barbas do recesso. Neste cenário, deixar os deputados por duas semanas nos Estados, no contato diário com eleitores, pode ser um péssimo negócio para Temer.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Carona 1<br></b>A Câmara quer votar em julho a regulamentação do <b>lobby</b> . Em tempos de desmentidos sobre passeios aéreos de Temer, a deputada <b>Cristiane Brasil</b> (PTB-RJ), que lidera a discussão, ouviu de um colega gaiato:</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>- Além de presentes, vai ter que proibir as caronas.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Carona 2<br></b>O projeto não cita caronas em jatinhos ou helicópteros, mas considera improbidade do agente público receber presentes, doações, cortesias ou vantagens. Não há menção a valores no texto.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Sucessão<br></b>Na corrida pela sucessão de Rodrigo Janot na PGR, <b>Raquel Dodge</b> desponta como favorita. Motivo: o apreço do Planalto pela proximidade da subprocuradora com <b>José Sarney</b> e pela boa relação com <b>Gilmar Mendes</b> . Seria a primeira mulher a exercer a função.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Leia outras colunas de</b> <b> Carolina Bahia </b><br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Carolina Bahia: o preço do silêncio</b> <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Carolina Bahia: país em suspense</b> <br></p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Carolina Bahia: PSDB é fiador</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense