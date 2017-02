Guilherme Mazui: o foro privilegiado como vacina

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Citado 34 vezes por um dos 77 delatores da <b> Odebrecht </b>, <b>Moreira Franco</b> justificou que sua nomeação como ministro da Secretaria-Geral foi uma ação para “dar mais eficiência ao governo”. Se a gestão do amigo <b>Michel Temer</b> terá uma melhora, é exercício de futurologia. O que se sabe é que, de fato, o foro privilegiado garantirá mais eficiência à uma eventual defesa do novo ministro.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>Com quase nove meses de governo Temer, Moreira levou o cargo quatro dias depois da homologação da delação da empreiteira pelo Supremo Tribunal Federal (<b> STF </b>). Longe da primeira instância, onde alvos da <b> Lava-Jato </b> acordam com policiais federais à porta, o peemedebista contará, se preciso, com o ritmo despacito da Corte. Se ele aparecerá nos pedidos de inquéritos contra políticos que virão, só o procurador-geral da República, <b>Rodrigo Janot</b> , pode dizer. Por ora, apesar do Planalto desconversar, o status de ministro parece uma vacina.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>A oposição faz bem ao questionar a nomeação na Justiça. Em março, o ex-presidente <b> Lula </b> foi impedido de assumir a Casa Civil em condição similar. Se com o petista havia cheiro de tentativa de “obstrução ao progresso das medidas judiciais”, como registrou o ministro <b>Gilmar Mendes</b> na liminar sobre o caso, o que ocorre com Moreira? Questionado por repórteres, o agora ministro tentou diferenciar sua situação.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>- Eu estou no governo, eu não estava fora do governo (como Lula).</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”>No debate em questão, a frase tem o valor de uma nota de R$ 3. Estando ou não no governo, sendo ou não o secretário do programa de concessões, Moreira não tinha foro privilegiado. Em resposta às críticas, Temer classificou sua decisão como “formalização”, pois Moreira já atuava no Planalto. Se fizer outras ações do tipo, o presidente formalizará a impressão de que tenta interferir na Lava-Jato.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Rotina<br></b>Com Moreira Franco à frente da Secretaria-Geral da Presidência, a rotina do ministro <b> Eliseu Padilha </b> (Casa Civil) permanece igual. A Secretaria de Comunicação vai da Casa Civil para a pasta de Moreira, que, mesmo quando não era ministro, já dava as cartas no setor. </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:1.05;letter-spacing:-0.01em;text-align:left;font-size:10.78px;font-family:’Mercury Display Italic’;font-style:italic;”><b>Fumaça<br></b>Um dos favoritos à vaga no STF, Ives Gandra Filho ficou na tribuna de honra na cerimônia de posse dos novos ministros, nesta sexta-feira no Planalto. Presidente do TST, ele sentou-se próximo de Temer e foi citado por ele no discurso.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Leia outras colunas de</b> <b>Guilherme Mazui</b> </p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”> <b>Guilherme Mazui: O dia de Eunício</b> <br></p><p> <b>Guilherme Mazui: é tudo com Janot e o relator</b> <br></p><p> <b>Guilherme Mazui: Quase lá</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense