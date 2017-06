Habitués do Winter Play dão dicas de como curtir os três dias de festa 

<p> O primeiro final de semana do inverno será marcado pelo Winter Play, festival que ocorre em várias casas noturnas e beach clubs de Jurerê Internacional e chega à 13ª edição inspirado nas noites parisienses. Entre 23 e 24 de junho, DJs nacionais e internacionais se apresentam em nove eventos, alguns deles fechados para quem comprou os pacotes que incluem hospedagem. </p><p>Entre as atrações convidadas para essa edição está o holandês Bakermat, que traz uma mistura de techno, deep e tropical house e chegou a ganhar um palco próprio no festival Tomorrowland, batizado de Bakermat & Friends. Outro destaque é CID, produtor que ganhou um Grammy, em 2014, pelo remix feito para a música <i>Summertime Sadness</i>, da cantora Lana Del Rey. Já entre as atrações nacionais, vale citar o duo Jetlag, formado por Thiago Mansur e Paulo Velloso, que ficou famoso pelo remix para a música-chiclete <i>Trem Bala</i>, da cantora Ana Vilela. </p><p> Para quem quer aproveitar ao máximo o final de semana, pedimos dicas valiosas para duas pessoas que frequentam o Winter Play há várias edições. Confira: </p> Foto: Daniel Silva / Divulgação <p><b>Nelson Quinto</b>, 35 anos, publicitário gaúcho, trabalha há 15 anos com eventos, viaja o mundo todo atrás das melhores festas e tem mais de 56 mil seguidores no Instagram. Já veio dez vezes para curtir o Winter Play. </p><p><b>Tem algum momento, edição ou festa memorável, que foi inesquecível para você?</b> <br>Ano passado teve um momento muito legal na festa principal, com sereias interagindo com as pessoas. </p><p><b>Tem alguma coisa que só quem já foi várias vezes pro evento sabe ou conhece? Alguma dica imperdível?<br></b>Descanse durante a semana porque o final de semana será intenso. Compre o pacote de hospedagem (e não apenas as festas), pois a melhor parte do evento é exclusiva para hóspedes. Ficar no hotel do evento é incrível. Tome muita água!</p><p><b>Onde ocorrem os melhores esquentas?<br></b>A recepção de boa vindas é no hotel Il Campanario mesmo, melhor parte do evento, onde você descobre quem está hospedado e tal. Além disso tem o esquenta lá no Second, do ladinho do hotel. Também ferve muito!!! </p><p> <b>O que é mais legal de comer e beber durante o Winter Play?<br></b> Eu só tomo champanhe, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Para mim é uma bebida levinha, alegre, que tem cara de festa. Dica de ouro: antes de ir para as festas, peça alguns sanduíches e sobremesas e deixe no frigobar para quando você voltar faminto. O room service é uma delícia! Mas como o hotel está lotado de gente pedindo mil coisas, o serviço geralmente demora um pouco mais. </p><p> <b>Em qual festa você tá ansioso para ir nesse ano?<br></b> After na Posh, na sexta. Todo mundo quer ir, mas só os hóspedes conseguem o <i>vip pass</i>. </p><p> <b>Algum conselho para quem está indo pela primeira vez?<br></b> Para as mulheres, marque cabelo e maquiagem com antecedência. Não deixe para a hora, no próprio hotel tem esse serviço. Deixe para fazer os esquenta no hotel e lugares com a programação oficial, é um excelente local para “ver e ser visto”, paquerar e fazer amigos. Use Uber, ou transportes oficiais. Não dirija bêbado, pelo amor de Deus!!!! </p><p> <b>Você tem alguma história engraçada ou curiosa do evento?<br></b> Sim, várias. Teve uma ex-Miss Brasil que foi buscar uma chapinha de cabelo no quarto de uma amiga em frente ao seu, fechou a porta sem querer, e a amiga não tava. Teve que ir até a recepção enrolada em uma toalha pegar uma segunda chave, só que ela não tinha documento para provar que ela era ela, foi um <i>bapho</i>. Mas deu tudo certo! <i>Hahahhahaha</i>. </p> Foto: Angelo Santos / Divulgação <p><b>Carol Noronha </b>é pós-graduada em engenharia de alimentos, mas nunca atuou na área. Trabalha como RP e representante comercial. Já perdeu as contas, mas acredita que esta é sua quinta ou sexta edição do Winter Play. </p><p> <b>Tem algum momento, edição ou festa memorável, que foi inesquecível para você? <br></b> Todo ano tem alguma coisa especial que fica. Fiz muitos amigos, é o principal para mim, sempre conheço gente muito legal de todos os lugares do Brasil. Na primeira vez, fui com uns cariocas que tinha conhecido em Jurerê, e dois deles se tornaram meus melhores amigos. Eles continuam morando lá, mas temos bastante contato, e um deles vai se casar com uma amiga minha aqui de Floripa. Eles se conheceram aqui, em um Winter Play! </p><p> <b>Tem alguma coisa que só quem já foi várias vezes pro evento sabe ou conhece? Alguma dica imperdível?<br></b> Eu acho que, além das festas principais, as festas exclusivas para hóspedes são imperdíveis. O sunset do Cafe de la Musique é muito bom, uma vibe diferente da noite, é muito legal. E as festas que acontecem depois das Main Parties, os afters, são muito boas também. É sempre uma energia muito boa, eu adoro. E para quem nunca foi, ou não conhece todo o evento, vale muito a pena curtir um pouco a pista. Para mim, é onde as coisas acontecem, é o coração da festa. Na pista, é onde tu encontra as pessoas, e tu consegue ter outra visão. Tem gente que fica só no camarote e não consegue sentir essa energia da pista. </p><p> <b>Onde ocorrem os melhores esquentas?<br></b> Algumas pessoas gostam de reunir a galera e fazer esquenta em casa, mas o que eu gosto mesmo é de ir nos esquentas oficiais para entrar no clima e ver o pessoal circulando, conhecer gente nova e encontrar os amigos. Esse ano, no primeiro dia da festa, o esquenta vai ser no Second Floor, é uma baladinha pequena em Jurerê, é bem legal, vale a pena passar lá. </p><p> <b>O que é mais legal de comer e beber durante o Winter Play?<br></b> Eu adoro o brunch, o almoço de sábado. É mais tarde, então é bom porque eu sempre acordo tarde por ter ficado curtindo a festa de sexta, e já entro no clima de novo durante o almoço, já rola um agito. Todo ano tem algum drink especial que eles preparam. Esse ano vai ser a base de gin e especiarias, uma delícia. A dica para quem tiver algum tempinho é ficar por Jurerê, dar uma voltinha no Open Shopping, tomar um café, um vinho. Quem for ficar aqui no domingo depois das festas, vale a pena ir para Santo Antônio de Lisboa, passar a tarde, ver o pôr do sol lindo, e é pertinho de Jurerê. </p><p> <b>Em qual festa você tá ansiosa para ir nesse ano?<br></b> Eu tô ansiosa pelo Winter Play como um todo, quero ver quais as surpresas e como a estrutura vai estar montada, o que vai ter de diferente, ver meus amigos, mas eu amo o after da Posh. Eu adoro a Posh e é o momento de matar as saudades, porque ela só abre durante o verão. É sempre um momento incrível, sempre. É para quem aguentar, é uma baladinha menor e todo mundo fica mais próximo. </p><p> <b>Algum conselho para quem está indo pela primeira vez?<br></b> Aproveitar as poucas horas de sono, se alimentar bem para ter energia para todas as festas. Não dá para perder nenhuma. </p><p> <b>Você tem alguma história engraçada ou curiosa do evento?<br></b> Tenho tanta história, dava para escrever um livro. Uma das melhores aconteceu há algumas edições. A gente marcou after na casa de um amigo, saindo da festa principal no Stage. Uns amigos pegaram um táxi até a casa desse amigo em Jurerê, só que o táxi deixou eles na rua de trás, e eles não se deram conta que estavam perto e se perderam. Ficaram zanzando, já era de manhã, e eles emprestaram uma bicicleta de uma pousada e ficaram andando por Jurerê, até acharem. Outros amigos chegaram depois e ninguém ouviu a campainha por causa da música alta, aí eles resolveram pular o muro. Depois que se quebraram todos para pular, descobriram que o portão estava aberto. </p><p> <b>Veja a programação completa:</b> </p><p> <b>Sexta-feira (23)<br></b> Check-in<br>17h – Welcome drink no Il Campanario (apenas para hóspedes)<br>21h – Warm Up no Second (aberto ao público)<br>23h30 – Opening Party no complexo Music Park (aberto ao público)</p><p> </p><p> <b>Sábado (24)<br></b> na madrugada, após a Opening Party – After Party na Posh Club (apenas para hóspedes)<br>12h – Special Brunch no Il Campanario (apenas para hóspedes)<br>16h – Sunset no Cafe de la Musique (apenas para hóspedes)<br>22h- Dinner no 300 Cosmo Beach Club (com desconto para hóspedes)<br>23h30 – Main Party no complexo Music Park (aberto ao público)</p><p> </p><p> <b>Domingo (25)<br></b> na madrugada, após a Main Party- After Party no Terraza (apenas para hóspedes)<br>Até à s 15h – Late check-out</p><p>Ingressos individuais e pacotes de hospedagem podem ser encontrados via <b> Blueticket </b>. As entradas para as festas no complexo Music Park, abertas ao público, começam em R$ 100 feminino e R$ 190 masculino pista 2º lote. Grupos podem fazer reservas personalizadas pelo e-mail winterplay@grupoall.com.br

