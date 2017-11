Hemosc promove campanha para incentivar doação de sangue

No próximo sábado (25), será comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. O Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina (Hemosc) está preparando uma semana especial para os doadores de sangue. Neste ano o tema da campanha no estado será “Eu salvo vidas. Doe sangue você também”.

Uma das novidades ocorrerá na sexta-feira (24), às 15h, no Hemosc de Florianópolis. O doador, Luís Cláudio Soares Rodrigues, fará a doação de número 200, tornando-se um dos maiores doadores do Brasil.

O Hemosc está presente nas cidades de Florianópolis, Lages, Criciúma, Joinville, Joaçaba, Blumenau, Chapecó, Tubarão e Jaraguá do Sul, onde será realizada a programação da semana. O objetivo é valorizar o gesto solidário de doar sangue, que pode ajudar a salvar até três vidas a cada doação.

Mais informações pelos telefones:

– Florianópolis – (48) 3251-9811

– Lages – (49) 3289 – 7011

– Joaçaba – (49) 3527 – 2219

– Chapecó – (49) 3700-6411

– Criciúma – (48) 3444 – 7414

– Blumenau – (47) 3222 – 9800

– Joinville – (47) 3481 – 7413

– Tubarão – (48) 3621 – 2405

– Jaraguá do Sul – (47) 3055 – 0454

Tipos de doação

O doador pode candidatar-se a doação de três formas:

Doação Espontânea: feita de modo altruísta, como uma atitude solidária com um único interesse: ajudar o próximo.

Doação vinculada: feita vinculada a algum paciente.

Doação autóloga: doar para si mesmo.

O que é necessário para doar?

– Ter idade entre 18 e 69 anos, 11 meses e 29 dias;

– Doadores com idade de 16 e 17 anos de idade, são aceitos para doação mediante a presença e autorização formal dos pais e/ou responsável legal;

– O limite de idade para primeira doação é de 60 anos;

– O candidato à doação deve estar em boas condições de saúde, sem feridas ou machucados no corpo;

– Pesar acima de 50 kg (com desconto de vestimentas);

– Apresentar documento de identidade com foto, emitido por órgão oficial: RG., carteira profissional, carteira de motorista, etc.

– Ter repousado bem na noite antes da doação;

– Evitar o jejum. Fazer refeições leves e não gordurosas, nas 4 horas que antecedem a doação;

– Evitar uso de bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas;

– Evitar vir acompanhado com crianças, sem acompanhantes.



Fonte: Floripa News