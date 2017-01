Herança Fértil: a história do homem que desenvolveu a agricultura em Santa Catarina

<p>Aos 94 anos, o <b>lageano Glauco Olinger</b> garante que nunca tirou férias. Com tanto tempo de vida e tão pouco de descanso, é dono de um currículo comprido. Foi secretário de Estado da Agricultura e da Educação, presidente da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) – predecessora da Embrapa –, fundador do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pró-reitor da UFSC e fundador e presidente da Associação de Crédito e Assistência Rural do Estado (Acaresc), que transformou-se, depois, na Epagri. Como consultor da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), participou de projetos de extensão rural em Angola e Cabo Verde. No Paraná, assentou 3,5 mil famílias em um programa de reforma agrária. E isso é só parte da lista.</p><p>Hoje, aos 94 anos, o homem que foi o principal responsável por desenvolver a agricultura em Santa Catarina, mantém o olhar atento às questões atuais, como a sustentabilidade. </p><p><b>Clique na imagem para acessar a reportagem:</b></p> <p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense