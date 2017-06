Heryn Dae: o metal tradicional de São Francisco do Sul

<p>Após definir a formação, o <i>Heryn Dae</i> surgiu no finalzinho de 2014, em São Francisco do Sul. Desde então o quarteto catarinense passou a focar os esforços em apresentações pela região e no processo de composição do repertório, que agora se materializa no primeiro disco, auto-intitulado e lançado em parceria com o selo Roadie Metal.</p><p>Não é perfeito, mas é um debut bastante sólido, calcado no tradicionalismo do gênero, avançando pelo power e se insinuando pela faceta mais extrema do heavy metal. Para reforçar essas características, <i>Heryn Dae</i> soa como algo gravado lá na segunda metade da década de 1980, simples e desprovido do refinamento que tantas bandas atuais parecem não abrir mão. <br><br>Deixemos claro que a produção não é necessariamente ruim, mas possui aquela crueza que torna o gênero tão resistente à passagem do tempo e que, convenhamos, torna tudo tão legal. E, dentro das limitações de uma cena há tanto tempo restrita ao underground, o <i>Heryn Dae </i>é curiosamente eficaz ao replicar o sentimento épico, focando mais na emoção do que na desenvoltura técnica.<br><br>Ao final do dia, é inegável a capacidade da banda em capturar a essência do que é o heavy metal como forma de música, e faixas como <i>Final Fantasy</i>, <i>Heryn Dae</i> ou <i>Kings Of The Anarchy</i> refletem muito bem esta percepção. Indicadíssimo ao público que não abre mão da vibração do <i>Manilla Road</i> ou até mesmo <i>Grave Digger</i>. lml</p> Foto: Heryn Dae / Divulgação <p><b><i>O vocalista Victor Moura também quer falar:</i><br></b><br><b>Olá pessoal, que tal começarmos com uma breve biografia do Heryn Dae? </b><br>O projeto <i>Heryn Dae</i> nasceu em 2013, mas a banda foi criada em final de 2014. O termo <i>Heryn Dae</i> vem da língua fictícia do elfico tolkiano e significa <i>Dama das Sombras</i>. A proposta era fazer um heavy metal com trechos com death e thrash e lançamos o primeiro álbum em 2016 com ótima recepção. Atualmente estamos iniciando um segundo trabalho.<br><br><b>O <i>Heryn Dae</i> convence com o primeiro disco. Ainda que honre o som clássico, existiu alguma preocupação em manter a música atualizada para atrair o público mais jovem?</b><br>Acredito que não. Estávamos preocupados em fazer um bom som, que foi moldado pelas diferentes influências que cada um de nós possui.<br><b><br>Sem substitutos à vista, o ciclo das grandes bandas parece estar se encerrando. Como é atuar com a perspectiva de uma não renovação neste segmento da cena metálica? O que fazer para mudar isso?</b><br>Difícil responder esta. Acho que tocamos porque gostamos, não criamos a expectativa de retorno ou de prosperar. E por isso toda a conquista é comemorada e seguimos nosso caminho. Referente ao cenário aqui da região de São Francisco, falta união, apoio à cena, mas estamos tentando. Tem muitos brothers que estão junto com a gente nessa. Mas há ainda uma longa jornada.<br><br></p><p class=”embed-content”> </p><p><b>Formação:</b><br>Victor Moura: voz<br>Juliano Bianchi: guitarra<br>Ricardo Bach: baixo<br>Cristiano Pereira: bateria<br></p> Foto: Heryn Dae / Divulgação <p><b>Heryn Dae: Heryn Dae</b><br><i>2016 / Roadie Metal – nacional</i><br>01. March To Die<br>02. Final Fantasy<br>03. Heryn Dae<br>04. Death<br>05. Shadow´s Prologue<br>06. Lucy<br>07. Kings Of The Anarchy<br>08. Evil Fortress<br><br><i>*Ben Ami Scopinho está há mais tempo em Floripa do que passou em sua terra natal, São Paulo. Ilustrador e designer no DC, tem como hobby colecionar vinis e CDs de hard rock e heavy metal. E vez ou outra também escreve sobre o assunto. </i><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense