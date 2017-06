"Hoje o setor está organizado", afirma secretário da Saúde Vicente Caropreso

<p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”>Ex-deputado federal e ex-vereador em Jaraguá do Sul, o médico blumenauense e atual deputado estadual Vicente Caropreso (PSDB) assumiu a Secretaria da Saúde em janeiro deste ano. A nomeação para a pasta ocorreu após negociações políticas que resultaram em mudanças no primeiro escalão do governador Raimundo Colombo (PSD) e levaram os tucanos a integrar oficialmente a gestão do pessedista.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Quando o senhor assumiu, se falava em dívida de R$ 330 milhões. Como esse valor subiu tanto ? A conta estava errada?<br></b>Nós fomos atrás. As pessoas e entidades diariamente nos batiam à porta e fizemos uma auditoria interna aqui. Solicitamos pra todas as superintendências nos fornecer todos os contratos pendentes, débitos. Hoje esse setor se vê organizado e nós vimos uma realidade diferente daquela que foi apresentado quando assumimos.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>Qual o maior desafio hoje pra equilibrar as contas?<br></b>A manutenção dos hospitais de administração própria é um grande desafio pra nós. Eles são estruturas com flexibilidade muito limitada pra gestão e têm custo muito maior em relação à rede hospitalar filantrópica, por exemplo. Outro desafio é a judicialização. Pra se ter uma ideia, desde 2011 até agora, computamos R$ 1,1 bilhão com judicialização. É uma quantia expressiva que interfere em qualquer administração pública.</p><p suitastyle=”direction:ltr; margin:0px 0px 0px 0px; text-decoration:none;font-variant:normal;line-height:0.92;letter-spacing:-0.02em;text-align:left;font-size:12.29px;font-family:’Mercury Text G1 Regular’;word-break:break-all;font-weight:normal;font-style:normal;”><b>O que é possível fazer de imediato?<br></b>A prioridade é apontar aonde nossa auditoria identifica despesas completamente desnecessárias dentro da Saúde. Buscar métodos mais baratos e melhores para a prestação dos serviços, evidentemente sem perda de qualidade. E, acima de tudo, falar com nossas autoridades e impor limites cada vez maiores e auditar os resultados da judicialização. São duas vertentes que desde que entrei aqui estamos trabalhando em busca da melhor gestão.

Fonte: Diário Catarinense