Homem é assassinado a tiros no norte da Ilha, em Florianópolis

<p>Um jovem de 20 anos, que ainda não teve a identidade revelada, foi morto a tiros na noite desta quinta-feira, no norte da Ilha, em Florianópolis. Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 22h30min, na Rodovia Virgilio Várzea, na localidade conhecida como Canto do Lamin. </p><p>A RBSTV apurou que a vítima não tinha passagens pela polícia, porém a principal suspeita é de que o assassinato tenha relação com o tráfico de drogas. Desde janeiro, Florianópolis já registra mais de 90 mortes violentas. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital</p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense