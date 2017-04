Homem é baleado no Complexo do Alemão

O Dia

– Morador da comunidade está internado em estado grave no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador –

Rio – Um morador do Complexo do Alemão foi baleado durante confronto entre policiais militares e traficantes e está internado em estado grave no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. Helio Oliveira da Silva, que é obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, foi atingido na comunidade da Grota, na madrugada de domingo.

Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Alemão, policiais foram atacados por criminosos na Rua Joaquim de Queiroz, ao chegarem para verificar denúncia de baile funk sem autorização.

A violência também fez vítima em outra comunidade que conta com UPP. O soldado da PM Anderson de Azevedo Marques, de 31 anos, foi morto durante abordagem a bandidos armados que estavam de moto na Rua Barão do Bom Retiro, no Engenho Novo. Com o caso, subiu para 51 o número de PMs mortos no estado desde o início do ano.

Fonte: O Dia