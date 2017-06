Homem é detido dirigindo embriagado pela sétima vez, em São José

<p>Um homem de 57 foi detido dirigindo embriagado pela sétima vez, em <b>São José</b>, na <b>Grande Florianópolis</b>, na noite de sábado. Desta vez, quem o flagrou foram agentes da <b>Polícia Rodoviária Federal (PRF)</b>, na Via Expressa da <b>BR-282</b>. De acordo com a PRF, ele conduzia uma Saveiro em zigue-zague.</p><p>Mesmo sob ordem de parada, o condutor seguiu dirigindo por um quilômetro, quando uma viatura o fechou. Somente assim ele parou e foi abordado. Segundo a PRF, o motorista precisou ser ajudado para se manter em pé ao sair do veículo. O teste de bafômetro dele acusou <b>1,19 miligramas</b> de álcool por litro de ar expelido, índice quatro vezes maior do que o necessário para caracterizar crime de trânsito.</p><p>O condutor foi levado para a Central de Polícia de São José. Ele também responderá por dirigir com a CNH suspensa. Conforme dados da PRF, somente nos cinco primeiros meses de 2017, <b>1.754 motoristas</b> foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool nas rodovias federais de Santa Catarina.</p><p><b>Leia também:</b><br><b> “O meu filho não é bicho”, diz mãe de jovem que teve a testa tatuada em SP <br></b> <b>Sul catarinense registra ao menos dois assassinatos</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense