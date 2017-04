Homem é executado e criança fica ferida com 'bala perdida'

Um homem foi executado e uma criança ficou ferida com uma ‘bala perdida‘, durante uma ação criminosa, na Favela da Jaciara, no bairro Jardim Iracema, em Fortaleza, na noite da última terça-feira (11).



De acordo com o comandante da Área Integrada de Segurança (AIS) 1, que compreende a área, tenente-coronel Lourival Lima, “os suspeitos chegaram em um veículo Volkswagen Gol, de cor prata, e dispararam vários disparos, sem ver quem ia atingir”.



Sebastião Bezerra de Oliveira, 24, morreu no local. A criança atingida foi socorrida por populares e levada ao Instituto Dr. José Frota (IJF).



Segundo o tenente-coronel Lima, o homicídio foi motivado pela disputa por território para o tráfico de drogas. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.



Criança atendida no IJF recebeu alta



Um menino de 8 anos de idade, que chegou ao IJF às 22h da última terça (11), vindo do bairro Jardim Iracema, foi prontamente atendida e já recebeu alta, de acordo com a assessoria de comunicação do hospital. Apesar da semelhança entre os fatos, a instituição de saúde e a Polícia não confirmam que se trata do mesmo caso.



