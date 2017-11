Homem é preso com maconha e cocaína em São José

No último sábado (25), por volta das 21h, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) prenderam um homem que estava traficando drogas na Rua Santo Amaro, bairro Fazenda Santo Antônio, em São José. Maconha e cocaína foram apreendidas.

Após diligências, os policiais da Agência de Inteligência (AI) repassaram informações sobre o tráfico aos policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático (PPT), que juntamente com policiais do Canil deslocaram ao local e realizaram buscas.

Com o homem, de 21 anos, os policiais apreenderam aproximadamente 320 gramas de maconha, três pinos cheios de cocaína e aproximadamente 1.000 pinos vazios. Diante do flagrante, o rapaz e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central Regional de Plantão Policial de São José.



Fonte: Floripa News