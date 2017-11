Homem envolvido em roubos e furtos na Grande Florianópolis é preso em Palhoça

Na segunda-feira (13), policiais militares do 7º, 16º e 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM), juntamente com policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIC) e da Guarda Municipal de São José (GMSJ), prenderam um homem envolvido em roubos de veículos e furtos a cofres de empresas ocorridos na região da Grande Florianópolis. A ocorrência foi registrada em um apartamento na Rua Natalino Campos Schaimann, na Guarda do Cubatão, em Palhoça.

Inicialmente, os policiais do 7º BPM e da Guarda Municipal identificaram o envolvido. Com apoio de integrantes da Agência de Inteligência do 16º e 24º BPM, além de guarnições de área e policiais da DIC, de São José, o homem, de 35 anos, foi abordado. Ele possuía quatro mandados de prisão ativos e estava foragido do sistema prisional.

Com ele, os policiais apreenderam uma motocicleta Honda Falcon (com registro de roubo e placa alterada), 50 munições calibre 9mm, 37 munições calibre 38, R$ 2.270 em espécie, ‎22 talões de cheques furtados do cofre de uma escola de dança, três comprimidos de ecstasy, ‎22 gramas de maconha, um tubo contendo cerca de 400 ml de loló e mais ‎60 frascos pequenos. Os policiais também apreenderam um celular, um par de placas de um veículo Fiat Strada, um pé de cabra, dois feixes de mola modificados, uma marreta, quatro rádios comunicadores e mais quatro carregadores. Por fim, também encontraram quatro fones de ouvido, um relógio, uma balaclava, três pares de luvas e um malote azul.

Interrogado, o homem acabou confessando onde estaria o veículo Fiat Strada, também com registro de roubo, que foi recuperado na Rua Alfredo José Fermiano, bairro Fundos, em Biguaçu.

Diante do situação, o homem e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Palhoça.



