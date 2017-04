Homem morre atropelado após cair de bicicleta na SC-415, em São Francisco do Sul

<p>Um homem de 39 anos morreu na noite deste sábado após cair de bicicleta e ser atropelado na SC-415, em <b>São Francisco do Sul</b> , no Litoral Norte de SC. O homem era morador do município e pedalava uma bicicleta Monark quando sofreu uma queda e foi atropelado por uma Saveiro, com placas do local. O motorista, um homem de 64 anos, não se feriu. O acidente aconteceu por volta das 19h05min, segundo registro da <b>Polícia Militar Rodoviária (PMRv)</b> .</p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> Homens roubam veículo, se envolvem em acidente e atropelam ciclista em Araquari <br></b></p><p><b> Motociclista morre atropelado por caminhão após tombar na BR-101 <br></b></p><p> <b>Caminhão tomba e interdita pista na BR-470, em Blumenau</b> <br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense