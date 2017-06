Homem morre em acidente na BR-470, em Navegantes

<p>Um homem de 26 anos morreu em um acidente na BR-470, na cidade de Navegantes, no Vale do Itajaí. A colisão aconteceu por volta das 17h30min de sábado, no quilômetro 5 da rodovia. Ele conduzia uma Honda Biz, com placa de Navegantes.</p><p>Segundo a <b>Polícia Rodoviária Federal (PRF)</b> , que atendeu a ocorrência, o acidente foi uma colisão frontal envolvendo a moto e outros dois veículos: um Volkswagen Golf, com placas de Blumenau dirigido por um jovem de 24 anos, e um Mercedes Benz, de Barra Velha, conduzida por um homem de 32. Os dois motoristas ficaram ilesos.</p><p><b>Leia também:</b></p><p><b> Colisão frontal deixa dois mortos na BR-282, em São José do Cerrito </b><b><br></b></p><p> <b>Acidente envolve quatro veículos e deixa duas pessoas feridas na BR-470 em Ilhota</b> <br></p><p><b> Duplicação da BR-470 deve receber mais dinheiro que o previsto no orçamento, diz deputado </b><br></p><p><br></p><!– contentFrom:cms –>

Fonte: Diário Catarinense